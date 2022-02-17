Консул Украины в Черногории опубликовал в "Фейсбуке" пост с призывом "уничтожить" Россию

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост на своей странице в "Фейсбуке" с призывом "уничтожить" Россию. Он предложил 19 февраля провести в столице Черногории Подгорице "марш единства" с Незалежной.

"Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества", — написал Шматов, сопроводив свой пост хештегом "Россия должна быть уничтожена".

При этом сначала консул вместо 19 февраля написал 19 декабря, однако затем отредактировал текст. Также он заменил слова о России фразой "Украинцы будут сопротивляться". Первоначальный текст доступен в истории правок поста.