Консул Украины в Черногории опубликовал в "Фейсбуке" пост с призывом "уничтожить" Россию
Однако затем Михаил Шматов отредактировал публикацию и заменил в ней слова об РФ фразой "Украинцы будут сопротивляться". Также он предложил провести "марш единства" с Незалежной.
Михаил Шматов. Фото © Facebook / MykhailoShmatov
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост на своей странице в "Фейсбуке" с призывом "уничтожить" Россию. Он предложил 19 февраля провести в столице Черногории Подгорице "марш единства" с Незалежной.
"Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества", — написал Шматов, сопроводив свой пост хештегом "Россия должна быть уничтожена".
При этом сначала консул вместо 19 февраля написал 19 декабря, однако затем отредактировал текст. Также он заменил слова о России фразой "Украинцы будут сопротивляться". Первоначальный текст доступен в истории правок поста.
Стоит отметить, что в августе 2020 года Шматов отличился скандальным высказыванием в адрес властей Черногории, когда республика открыла границы для туристов из России. Тогда консул обвинил местных чиновников в дискриминации украинцев.
Лента новостей
Комаровский предупредил об опасности самостоятельного лечения "омикрона" антибиотиками
сегодня в 01:07
В США заявили, что РФ увеличила численность войск на границе с Украиной на 7 тысяч человек
сегодня в 00:43
Гинцбург: Испытания вакцины на основе вирусоподобных частиц стартуют через три недели
сегодня в 00:19