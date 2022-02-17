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Регион
Опубликовано 17 февраля 2022, 04:17
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Консул Украины в Черногории опубликовал в "Фейсбуке" пост с призывом "уничтожить" Россию

Михаил Шматов. Фото © Facebook / MykhailoShmatov

Михаил Шматов. Фото © Facebook / MykhailoShmatov

Однако затем Михаил Шматов отредактировал публикацию и заменил в ней слова об РФ фразой "Украинцы будут сопротивляться". Также он предложил провести "марш единства" с Незалежной.

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост на своей странице в "Фейсбуке" с призывом "уничтожить" Россию. Он предложил 19 февраля провести в столице Черногории Подгорице "марш единства" с Незалежной.

"Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества", — написал Шматов, сопроводив свой пост хештегом "Россия должна быть уничтожена".

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При этом сначала консул вместо 19 февраля написал 19 декабря, однако затем отредактировал текст. Также он заменил слова о России фразой "Украинцы будут сопротивляться". Первоначальный текст доступен в истории правок поста.

Стоит отметить, что в августе 2020 года Шматов отличился скандальным высказыванием в адрес властей Черногории, когда республика открыла границы для туристов из России. Тогда консул обвинил местных чиновников в дискриминации украинцев.

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Иван Косицын
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