НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 01:17

Консул Украины в Черногории опубликовал в "Фейсбуке" пост с призывом "уничтожить" Россию

Однако затем Михаил Шматов отредактировал публикацию и заменил в ней слова об РФ фразой "Украинцы будут сопротивляться". Также он предложил провести "марш единства" с Незалежной.

<p>Михаил Шматов. Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4801755133222463&set=pb.100001640721978.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> MykhailoShmatov</a></p>

Михаил Шматов. Фото © Facebook / MykhailoShmatov

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост на своей странице в "Фейсбуке" с призывом "уничтожить" Россию. Он предложил 19 февраля провести в столице Черногории Подгорице "марш единства" с Незалежной.

"Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества", — написал Шматов, сопроводив свой пост хештегом "Россия должна быть уничтожена".

Главред украинского портала "Цензор" Бутусов призвал похитить и ликвидировать власти Крыма

Главред украинского портала "Цензор" Бутусов призвал похитить и ликвидировать власти Крыма

При этом сначала консул вместо 19 февраля написал 19 декабря, однако затем отредактировал текст. Также он заменил слова о России фразой "Украинцы будут сопротивляться". Первоначальный текст доступен в истории правок поста.

Стоит отметить, что в августе 2020 года Шматов отличился скандальным высказыванием в адрес властей Черногории, когда республика открыла границы для туристов из России. Тогда консул обвинил местных чиновников в дискриминации украинцев.

Украинский военный эксперт Бадрак предложил ударить по российским оружейным заводам

Украинский военный эксперт Бадрак предложил ударить по российским оружейным заводам

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1