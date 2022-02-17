Глава МИД Франции заявил, что норм безопасности и стабильности в Европе "больше нет"

Норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, "больше нет". Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, причиной этого стало то, что соглашения о контроле над вооружениями "почти устарели или не имеют значения".

"В то время как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать всё", — цитирует дипломата Financial Times.