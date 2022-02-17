Глава МИД Франции заявил, что норм безопасности и стабильности в Европе "больше нет"
По словам Ле Дриана, причиной этому стало то, что соглашения о контроле над вооружениями "почти устарели или не имеют значения". При этом он отметил, что Европа готова обсуждать предложения России.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Фото © ТАСС / AP
Норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, "больше нет". Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По его словам, причиной этого стало то, что соглашения о контроле над вооружениями "почти устарели или не имеют значения".
"В то время как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать всё", — цитирует дипломата Financial Times.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Напомним, представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Полный ответ Запада России обнародовала испанская газета Еl Pais.
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