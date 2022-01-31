В США трансгендера-педофила приговорили к заключению в колонии для несовершеннолетних
Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон объяснил это решение тем, что свои преступления Ханна (ранее Джеймс) Таббс совершила, когда ей было 17 лет.
Ханна (Джеймс Таббс) © Fox News
В США 26-летнюю трансгендерную женщину Ханну Таббс приговорили к двум заключениям в колонии для несовершеннолетних за педофилию. Об этом сообщает Fox News.
Hannah Tubbs (pictured) sentenced to be housed with females in juvenile detention facility for molesting female child.— Peter J. Hasson (@peterjhasson) January 28, 2022
Tubbs began identifying as female after being taken into custody. DA refused to try as adult.
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Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон объяснил, что решение отправить Ханну (ранее Джеймса) в колонию для несовершеннолетних связано с тем, что свои преступления она совершила, когда ей было 17 лет. При этом судья раскритиковала позицию обвинения и пояснила, что не может вынести более суровый приговор, чем тот, который запросил прокурор.
В 2020 году Таббс признала себя виновной в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в 2014 году. На момент преступления ей было 17 лет, тогда она идентифицировала себя как мужчина. Также уточняется, что в ходе судебного разбирательства были представлены доказательства того, что ранее Таббс изнасиловала двух других девушек.
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