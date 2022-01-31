В США трансгендера-педофила приговорили к заключению в колонии для несовершеннолетних

В США 26-летнюю трансгендерную женщину Ханну Таббс приговорили к двум заключениям в колонии для несовершеннолетних за педофилию. Об этом сообщает Fox News.

Hannah Tubbs (pictured) sentenced to be housed with females in juvenile detention facility for molesting female child.



Tubbs began identifying as female after being taken into custody. DA refused to try as adult.

Story from @audpants and @mikerreports: https://t.co/zVVLpIdGIh — Peter J. Hasson (@peterjhasson) January 28, 2022

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон объяснил, что решение отправить Ханну (ранее Джеймса) в колонию для несовершеннолетних связано с тем, что свои преступления она совершила, когда ей было 17 лет. При этом судья раскритиковала позицию обвинения и пояснила, что не может вынести более суровый приговор, чем тот, который запросил прокурор.

В 2020 году Таббс признала себя виновной в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в 2014 году. На момент преступления ей было 17 лет, тогда она идентифицировала себя как мужчина. Также уточняется, что в ходе судебного разбирательства были представлены доказательства того, что ранее Таббс изнасиловала двух других девушек.