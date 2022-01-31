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В США трансгендера-педофила приговорили к заключению в колонии для несовершеннолетних

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон объяснил это решение тем, что свои преступления Ханна (ранее Джеймс) Таббс совершила, когда ей было 17 лет.

31 января, 05:49

Ханна (Джеймс Таббс) © Fox News

В США 26-летнюю трансгендерную женщину Ханну Таббс приговорили к двум заключениям в колонии для несовершеннолетних за педофилию. Об этом сообщает Fox News.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон объяснил, что решение отправить Ханну (ранее Джеймса) в колонию для несовершеннолетних связано с тем, что свои преступления она совершила, когда ей было 17 лет. При этом судья раскритиковала позицию обвинения и пояснила, что не может вынести более суровый приговор, чем тот, который запросил прокурор.

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В 2020 году Таббс признала себя виновной в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в 2014 году. На момент преступления ей было 17 лет, тогда она идентифицировала себя как мужчина. Также уточняется, что в ходе судебного разбирательства были представлены доказательства того, что ранее Таббс изнасиловала двух других девушек.

Ранее Лайф писал, что учитель-трансгендер из США счёл нормальным желание хотеть секса с детьми.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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