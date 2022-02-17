Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом о войне на Украине
По словам президента Чехии, это уже третий провал Соединённых Штатов за последние десятилетия. Ранее были Ирак с якобы оружием массового поражения и недооценка "Талибана" в Афганистане.
Милош Земан. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Разведслужбы США уже в третий раз за последние десятилетия крупно оконфузились. Сначала это было с Ираком, потом с Афганистаном, теперь же с прогнозом о начале войны на Украине. Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан.
Политик отметил, что ещё несколько дней назад говорил, что, по его мнению, войны на Украине не будет и "вторжения" РФ, соответственно, тоже. "Потому что россияне — не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им больше вреда, нежели пользы", — заметил политик.
"Что касается американских разведслужб, то это уже их третий крупный конфуз [за последние десятилетия]. Первый был в Ираке, где в итоге не нашли якобы спрятанное там оружие массового поражения. Второй был в Афганистане, когда [разведслужбы США] утверждали, что "Талибан"* никогда не дойдёт до Кабула. Ну а теперь третий", — сказал Земан в интервью, опубликованном сетевым изданием Idnes.
Ранее обозреватель Род Дреер заявил, что интервенция в другие страны стоила США статуса мирового гегемона. Он утверждает, что Соединённые Штаты истощили себя в "бессмысленных" военных конфликтах в Ираке и Афганистане. Автор также выразил уверенность, что Вашингтону не следует из-за Украины увеличивать риск начала третьей мировой войны.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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* Организация, запрещённая ООН.