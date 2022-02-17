Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом о войне на Украине

Разведслужбы США уже в третий раз за последние десятилетия крупно оконфузились. Сначала это было с Ираком, потом с Афганистаном, теперь же с прогнозом о начале войны на Украине. Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан.

Политик отметил, что ещё несколько дней назад говорил, что, по его мнению, войны на Украине не будет и "вторжения" РФ, соответственно, тоже. "Потому что россияне — не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им больше вреда, нежели пользы", — заметил политик.

"Что касается американских разведслужб, то это уже их третий крупный конфуз [за последние десятилетия]. Первый был в Ираке, где в итоге не нашли якобы спрятанное там оружие массового поражения. Второй был в Афганистане, когда [разведслужбы США] утверждали, что "Талибан"* никогда не дойдёт до Кабула. Ну а теперь третий", — сказал Земан в интервью, опубликованном сетевым изданием Idnes.

Ранее обозреватель Род Дреер заявил, что интервенция в другие страны стоила США статуса мирового гегемона. Он утверждает, что Соединённые Штаты истощили себя в "бессмысленных" военных конфликтах в Ираке и Афганистане. Автор также выразил уверенность, что Вашингтону не следует из-за Украины увеличивать риск начала третьей мировой войны.