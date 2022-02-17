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17 февраля, 02:08

Глава Росприроднадзора назвала Норильск городом с самым грязным воздухом в России

Общий объём выбросов в атмосферу там — 1,8 миллиона тонн в год (11% от общего количества РФ). На втором месте находится Череповец, а на третьем — Новокузнецк.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что Норильск (Красноярский край) является городом с самым грязным воздухом в России. Общий объём выбросов в атмосферу там — 1,8 млн т в год (11% от общего количества РФ).

"Это только учтённые инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны", — цитирует Радионову РБК.

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На втором месте находится Череповец (Вологодская область). Там объём выбросов в атмосферу составляет 280 тысяч тонн, это 1,7% от всех выбросов в РФ. Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк (Кемеровская область) — 278 тысячи тонн (1,6%).

Радионова добавила, что по количеству произведенных расчётов размера вреда за 2020–2022 годы самыми загрязнёнными территориями России стали Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края. Далее следуют Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

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Ранее президент России Владимир Путин призвал решить проблему с экологией в 12 самых загрязнённых городах России. Глава государства подчеркнул, что в этих населённых пунктах ситуация требует того, чтобы её держали под особым контролем.

Обложка:

© Pixabay

Юлия Коновалова

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