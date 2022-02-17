Глава Росприроднадзора назвала Норильск городом с самым грязным воздухом в России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что Норильск (Красноярский край) является городом с самым грязным воздухом в России. Общий объём выбросов в атмосферу там — 1,8 млн т в год (11% от общего количества РФ).

"Это только учтённые инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны", — цитирует Радионову РБК.

На втором месте находится Череповец (Вологодская область). Там объём выбросов в атмосферу составляет 280 тысяч тонн, это 1,7% от всех выбросов в РФ. Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк (Кемеровская область) — 278 тысячи тонн (1,6%).

Радионова добавила, что по количеству произведенных расчётов размера вреда за 2020–2022 годы самыми загрязнёнными территориями России стали Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края. Далее следуют Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.