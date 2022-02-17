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17 февраля, 02:34

Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли в море на учения

В манёврах принимают участие ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Углич", "Махачкала", "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Ступинец", "Астрахань" и другие суда.

<p>Корабль "Дагестан". Фото © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Корабль "Дагестан". Фото © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин

Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в Каспийское море. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для участия в плановом командно-штабном учении", — отметили в пресс-службе.

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В манёврах принимают участие малые ракетные корабли "Углич", "Махачкала", "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Ступинец", "Астрахань", катера, базовые тральщики, суда обеспечения, а также ракетный корабль "Дагестан". Цель учений — отработка совместных действий по плаванию в едином походном ордере, отражению нападения условного противника и ведению учебного морского боя.

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Никита Никонов

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