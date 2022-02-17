Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли в море на учения

Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в Каспийское море. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для участия в плановом командно-штабном учении", — отметили в пресс-службе.