Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли в море на учения
В манёврах принимают участие ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Углич", "Махачкала", "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Ступинец", "Астрахань" и другие суда.
Корабль "Дагестан". Фото © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин
Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в Каспийское море. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для участия в плановом командно-штабном учении", — отметили в пресс-службе.
В манёврах принимают участие малые ракетные корабли "Углич", "Махачкала", "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Ступинец", "Астрахань", катера, базовые тральщики, суда обеспечения, а также ракетный корабль "Дагестан". Цель учений — отработка совместных действий по плаванию в едином походном ордере, отражению нападения условного противника и ведению учебного морского боя.