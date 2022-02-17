Ради троллинга и счастья Си Цзиньпина: Politico выдала новую дату российского "вторжения" на Украину
К слову, издание допускает, что "атака" может и не произойти, но добавляет, что экс-сотрудница американской разведки Андреа Кендалл-Тэйлор призывает даже тогда не думать, что опасность миновала.
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Американская газета Politico со ссылкой на мнения военных экспертов заявила, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля, а названный ранее западными СМИ "день икс" 16 февраля "отвлёк внимание от ключевых дат".
"Перспектива российского вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, — это то, что произойдёт вскоре после 20 февраля... Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат", — утверждает американское издание.
Версию газеты поддержал старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман. По его словам, "дни после 20 февраля всегда были более важными временными рамками", поэтому США наблюдают, что тогда предпримут российские силы.
Издание отмечает, что период после 20 февраля достоин особого внимания, так как именно тогда ожидается завершение "крупнейших военных учений со времён холодной войны", после которых войска Белоруссии и России должны отправиться домой. Только действия Кремля после 20 февраля помогут понять истинные намерения российского руководства, отмечают собеседники газеты.
Среди других причин обратить особое внимание на 20 февраля издание напоминает, что именно в этот день заканчивается Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин", — пишет автор публикации.
По его оценке, 20 февраля станет последним днём зимней Олимпиады в Пекине, а Россия станет "нападать" на Украину до церемонии закрытия Игр, дабы "осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина". При этом издание допускает, что вторжения может и не произойти. По оценке автора, если к 1 марта "наступления так и не произойдёт", многие смогут вздохнуть с облегчением. Politico добавляет, что бывшая сотрудница американской разведки Андреа Кендалл-Тэйлор призывает даже тогда не думать, что опасность миновала.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".