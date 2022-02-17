Посольство РФ заявило о раскрученном маховике антироссийской истерии в США

Раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в Вашингтоне.

В дипмиссии отметили, что обратили внимание на высказывания пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, заявившего ранее, что РФ якобы продолжает стягивать войска к границе с Украиной и обвинившего Россию во лжи.

"Чиновник в очередной раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине. Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается", — говорится в заявлении посольства, опубликованном в "Фейсбуке".

В диппредставительстве отметили, что CNN накануне интервью с Прайсом в ходе прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчёт мнимому вторжению, "назначенному" телеканалом на утро 16 февраля.