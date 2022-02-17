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17 февраля, 03:30

Посольство РФ заявило о раскрученном маховике антироссийской истерии в США

В дипмиссии подчеркнули, что "самогипноз о неизбежности российского нападения" на Украину упорно продолжается. Также в посольстве призвали не подпитывать "милитаристский угар" журналистов.

Раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в Вашингтоне.

В дипмиссии отметили, что обратили внимание на высказывания пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, заявившего ранее, что РФ якобы продолжает стягивать войска к границе с Украиной и обвинившего Россию во лжи.

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"Чиновник в очередной раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине. Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается", — говорится в заявлении посольства, опубликованном в "Фейсбуке".

В диппредставительстве отметили, что CNN накануне интервью с Прайсом в ходе прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчёт мнимому вторжению, "назначенному" телеканалом на утро 16 февраля.

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"Призываем госдепартамент не подпитывать "милитаристский угар" журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта", — заключили в Посольстве России.

Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".

Обложка:

© ТАСС / Анатолий Бочинин

Никита Никонов

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