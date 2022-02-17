Эксперт Ногайлиева назвала ситуации, когда пенсионерам можно не платить по долгам

Пенсионеры с финансовой точки зрения являются одной из наиболее уязвимых категорий должников в России. При этом получение гражданином пенсии как единственного источника дохода само по себе не является основанием для освобождения от долговых обязательств. Для того, чтобы освободиться от погашения задолженности требуется веская причина. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По её словам, часть долгов пенсионера возможно списать ещё в процессе судебного рассмотрения спора об их взыскании.

"Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или её срок сокращён", — отметила эксперт в беседе агентством "Прайм".

Руководствуясь этими положениями, суд откажет во взыскании долга пенсионера, который возник более трёх лет назад. Можно сократить размер выплаты, даже если суд присудил взыскание, также есть вероятность даже вовсе её избежать. Как указала Ногайлиева, закон позволяет обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату. Однако он защищает от взыскания долгов по исполнительному листу пенсию по случаю кормильца, которую платят из федерального и регионального бюджетов.

Кроме того, пенсионер может подать в службу судебных приставов требование о сохранении пенсии ежемесячно в размере прожиточного минимума либо пройти процедуру банкротства. Такой инструмент является основным для освобождения пенсионера от долговых обязательств. Условиями для банкротства гражданина в судебном порядке являются: наличие долга свыше 500 тысяч рублей (включая налоги, коммунальные платежи, кредиты перед банками, микрофинансовыми организациями, физлицами), невозможность исполнять обязательства из-за маленького дохода, а также просрочка на протяжении более 90 дней.

Если сумма долгов пенсионера не превышает 500 тысяч, то можно провести процедуру банкротства во внесудебном порядке путём подачи заявления в центр предоставления государственных и муниципальных услуг.