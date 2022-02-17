Мадуро заявил о расширении военного сотрудничества Венесуэлы и России
По его словам, министр обороны страны и генштаб армии уже получили чёткие предписания по этому вопросу. Также Мадуро подчеркнул, что Каракас "полностью поддерживает РФ перед угрозами со стороны НАТО".
Николас Мадуро. Фото © ТАСС / МИД РФ
Венесуэла будет наращивать сотрудничество с Россией в военной сфере для защиты мира и суверенитета Боливарианской Республики. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.
"Мы пересмотрели военное сотрудничество [с Россией] и утвердили направление для мощного военного взаимодействия между Россией и Венесуэлой для защиты мира, суверенитета, защиты территориальной целостности", — сказал Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.
По его словам, министр обороны Венесуэлы — генерал Владимир Падрино Лопес — и генеральный штаб армии уже получили чёткие предписания о расширении подготовки военнослужащих, обучения и сотрудничества с Россией. Также Мадуро подчеркнул, что Каракас "полностью поддерживает Россию перед угрозами со стороны НАТО и западного мира".
16 февраля началась рабочая поездка вице-премьера России Юрия Борисова в Венесуэлу. Зампред кабмина возглавил межправительственную комиссию по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству с южноамериканской республикой. В состав делегации вошли представители различных министерств и ведомств, в частности Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина, Минсельхоза, Минэнерго.