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17 февраля, 02:48

"Я не могу двигаться": Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась на проблемы со здоровьем

Ранее появилась информация, что монаршая особа контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом. При этом Букингемский дворец отказывается разглашать результаты её теста на коронавирус.

<p>Королева Великобритании Елизавета II. Фото © ТАСС / PA</p>

Королева Великобритании Елизавета II. Фото © ТАСС / PA

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она призналась, что ей тяжело ходить. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, о своём состоянии 95-летняя Елизавета II рассказала во время аудиенции в Виндзорском замке экс-начальника секретариата Минобороны контр-адмирала Джеймса Маклауда, а также занявшего его место генерал-майора Элдона Миллара.

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"Я не могу двигаться", ответила королева с улыбкой на вопрос о своём самочувствии.

Как уточняется, у Елизаветы II нет никаких травм, однако в тот день она чувствовала себя скованной. Встреча в Виндзорском замке стала для неё первым очным мероприятием после того, как появилась информация, что неделю назад королева контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом. Издание отмечает, что Букингемский дворец по-прежнему отказывается сообщить о результатах теста Елизаветы II на коронавирус, ссылаясь на медицинскую конфиденциальность и заявляя, что на прошлой неделе симптомы заболевания у неё отсутствовали.

Ранее Лайф писал, что Елизавета II захотела, чтобы жена принца Чарльза Камилла стала королевой-консортом.

Юлия Коновалова

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