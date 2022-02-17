"Я не могу двигаться": Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась на проблемы со здоровьем

Как уточняется, у Елизаветы II нет никаких травм, однако в тот день она чувствовала себя скованной. Встреча в Виндзорском замке стала для неё первым очным мероприятием после того, как появилась информация, что неделю назад королева контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом. Издание отмечает, что Букингемский дворец по-прежнему отказывается сообщить о результатах теста Елизаветы II на коронавирус, ссылаясь на медицинскую конфиденциальность и заявляя, что на прошлой неделе симптомы заболевания у неё отсутствовали.