"Я не могу двигаться": Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась на проблемы со здоровьем
Ранее появилась информация, что монаршая особа контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом. При этом Букингемский дворец отказывается разглашать результаты её теста на коронавирус.
Королева Великобритании Елизавета II. Фото © ТАСС / PA
Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она призналась, что ей тяжело ходить. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, о своём состоянии 95-летняя Елизавета II рассказала во время аудиенции в Виндзорском замке экс-начальника секретариата Минобороны контр-адмирала Джеймса Маклауда, а также занявшего его место генерал-майора Элдона Миллара.
"Я не могу двигаться", — ответила королева с улыбкой на вопрос о своём самочувствии.
Как уточняется, у Елизаветы II нет никаких травм, однако в тот день она чувствовала себя скованной. Встреча в Виндзорском замке стала для неё первым очным мероприятием после того, как появилась информация, что неделю назад королева контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом. Издание отмечает, что Букингемский дворец по-прежнему отказывается сообщить о результатах теста Елизаветы II на коронавирус, ссылаясь на медицинскую конфиденциальность и заявляя, что на прошлой неделе симптомы заболевания у неё отсутствовали.
Ранее Лайф писал, что Елизавета II захотела, чтобы жена принца Чарльза Камилла стала королевой-консортом.