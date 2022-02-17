За сутки в России с ковидом госпитализировали 18 090 человек

За сутки в России с коронавирусом госпитализировали 18 090 человек, это на 7,6% меньше по сравнению с 16 февраля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Также за сутки выздоровело 185 082 пациента, подтверждено 790 летальных исходов. Всего же выявлено 180 622 новых случая ковида (с учётом лечащихся дома).

Таким образом с начала эпидемии в нашей стране выявлено 14 840 502 заболевших и 11 828 475 выздоровевших, а также зафиксировано 343 173 летальных исхода.