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17 февраля, 08:21

За сутки в России с ковидом госпитализировали 18 090 человек

Таким образом с начала эпидемии в нашей стране выявлено 14 840 502 заболевших, 11 828 475 выздоровевших, а также зафиксировано 343 173 летальных исхода.

За сутки в России с коронавирусом госпитализировали 18 090 человек, это на 7,6% меньше по сравнению с 16 февраля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Также за сутки выздоровело 185 082 пациента, подтверждено 790 летальных исходов. Всего же выявлено 180 622 новых случая ковида (с учётом лечащихся дома).

Таким образом с начала эпидемии в нашей стране выявлено 14 840 502 заболевших и 11 828 475 выздоровевших, а также зафиксировано 343 173 летальных исхода.

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А ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России выросло количество пациентов с коронавирусом, которых госпитализируют уже в тяжёлом состоянии. По статистике ведомства, 2,5% пациентов ковидных больниц и отделений сейчас находятся на ИВЛ.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Александра Вишнякова
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