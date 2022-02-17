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17 февраля, 08:10

Терапевт Кобрянов рассказал, какой пульс опасен для жизни

Проявления тахикардии требуют проведения ЭКГ, суточного мониторинга по Холтеру и получения последующих консультаций врача-кардиолога.

Более 100 ударов сердца в минуту в состоянии покоя или при минимальной физической и эмоциональной нагрузке — повод для обращения к специалистам. Об этом сообщил агентству "Прайм" заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ Михаил Кобрянов.

Проявления тахикардии требуют проведения ЭКГ, суточного мониторинга по Холтеру и консультаций врача-кардиолога. Людям, имеющим заболевание в анамнезе и план лечения, нужно соблюдать рекомендации своего врача.

"Если приступ учащённого сердцебиения сопровождается обмороком или предобморочным состоянием (резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот), снижением систолического артериального давления ниже 100 мм рт. ст., необходим вызов бригады скорой помощи", — сказал Кобрянов.

Врач настоятельно рекомендует избегать стрессовых ситуаций, отказаться от курения, употребления алкоголя и продуктов, содержащих кофеин, для исключения рецидивов приступов тахикардии. Также он советует не нарушать режим сна и снизить избыточную массу тела, если она есть.

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А ранее врач-кардиолог Денис Соколов рассказал, как обнаружить у себя порок сердца. Часто симптомы патологии этого органа люди объясняют себе усталостью или другими заболеваниями.

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© Shutterstock

Оксана Попова
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