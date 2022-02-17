Дополнение The Sims 4 с ЛГБТ-парой выйдет в России без изменений
Разработчики заявили, что им важно полноценно рассказать историю однополой пары Камиллы и Доминики. Для поклонников игры набор станет доступен уже 23 февраля.
Скриншот видео © YouTube / The Sims
Разработчики игры The Sims 4 приняли решение всё же выпустить в России новое дополнение "Свадебные истории" с ЛГБТ-парой в главной роли. Набор выйдет без изменений. Соответствующее объявление сотрудники EA и Maxis опубликовали на официальном сайте The Sims.
"Мы внимательно следили за отзывами и эмоциями наших игроков — мы видели просьбы заботиться обо всех участниках сообщества. Для нас одинаково важно отстаивать наши ценности, в том числе бороться с гомофобией, а также делиться такими историями с теми, кто больше всего в этом нуждается. Мы сейчас активно работаем над выпуском набора "Свадебные истории" для нашего сообщества в России", — написали разработчики.
Они отметили, что им важно полноценно рассказать историю однополой пары Кэм и Дом в России. Релиз нового дополнения состоится уже 23 февраля.
Напомним, ранее разработчики решили не выпускать свадебное дополнение к The Sims 4 в России из-за ЛГБТ-пары в трейлере. Они отказались удалять или как-то менять главную промосемью, поэтому столкнулись с определёнными сложностями в распространении нового пака.