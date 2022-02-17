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17 февраля, 07:45

Суд в Москве назначил Google штраф в 3,5 миллиона рублей

Ранее организация оплатила 8,5 миллиона рублей штрафов, которые ей были выписаны за запрещённые в РФ материалы.

<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Таганский суд Москвы назначил американской компании Google новый штраф за неудаление запрещённого российским законодательством контента. Как сообщила пресс-служба инстанции, по очередному протоколу IT-гигант должен выплатить 3,5 миллиона рублей.

"По делу № 5-274/22 об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации GOOGLE LLC, GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КОАП и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 руб. 00 коп.", — говорится в решении суда.

Google погасил штрафы на 8,5 млн рублей за неудаление запрещённого в РФ контента

Google погасил штрафы на 8,5 млн рублей за неудаление запрещённого в РФ контента

Ранее мировой суд в Москве назначил компании Google оборотный штраф в размере более чем 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации. В организации заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги. Оборотный штраф в размере 1,9 миллиарда рублей за те же нарушения получила и компания Meta (Facebook).

Алёна Темирчиева

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