Суд в Москве назначил Google штраф в 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы назначил американской компании Google новый штраф за неудаление запрещённого российским законодательством контента. Как сообщила пресс-служба инстанции, по очередному протоколу IT-гигант должен выплатить 3,5 миллиона рублей.

"По делу № 5-274/22 об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации GOOGLE LLC, GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КОАП и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 руб. 00 коп.", — говорится в решении суда.