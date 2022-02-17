"Ей было тяжело": Биатлонистка Казакевич выиграла серебро Олимпиады в день похорон своего отца
Она бежала на первом этапе эстафеты, в которой наша команда пришла к финишу второй.
Российская биатлонистка Ирина Казакевич выиграла серебро Олимпиады в Пекине в женской эстафете в день похорон своего отца. Об этом "Матч ТВ" сообщила мать спортсменки.
"Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призёром Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться", — рассказала Ольга Казакевич.
Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине. За нашу команду бежали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
© ТАСС / Бобылев Сергей