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17 февраля, 07:34

Россиянку с детьми два года держали в рабстве на ферме под Воронежем

Один раз девушка попыталась сбежать, но её догнали и вернули. Обращаться в полицию она боялась, тем более что хозяева фермы пугали её "большими связями в МВД".

<p>Побои, которые работники фермы наносили своей "рабыне". Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CaDBriqNVN_/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a08bb9a2-804c-4c22-8f3d-bf9a5e4327b7" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alternative.help</a></p>

Побои, которые работники фермы наносили своей "рабыне". Фото © Instagram / alternative.help

На ферме в Воронежской области мужчины на протяжении двух лет держали в рабстве женщину с двумя детьми. Уроженку Бурятии насиловали, а малышей били и поили алкоголем. Об этом сообщили в волонтёрской организации "Альтернатива".

По данным волонтёров, девушка приехала вместе с детьми в Москву на заработки из Бурятии, ей предложили работу дояркой на ферме в Воронежской области. Однако на месте её ждало рабство: помимо того что на неё возложили тяжёлый труд (ей нужно было следить за стадом из порядка 50 голов скота), один из работников фермы насиловал девушку, избивал детей и наливал им алкоголь. "Альтернатива" публикует фото "рабовладельцев" и фото побоев, которые они наносили своей жертве.

Один раз девушка попыталась сбежать, но её догнали и вернули. Обращаться в полицию она боялась, тем более что хозяева фермы пугали её "большими связями в МВД". Освободить её удалось благодаря подруге.

"Сейчас мы пытаемся убедить Соню (имя изменено) всё-таки написать заявление. Но девушка боится, говорит, что её найдут и убьют... К сожалению, ничего хорошего за эту жизнь она не видела. Дети (сейчас им 6 и 4 года) находятся в крайне запущенном состоянии", — рассказали волонтёры.

В ближайшее время "Альтернатива" намерена помочь Соне и её детям вернуться домой.

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А ранее Лайф рассказывал историю россиянина, который 20 лет был рабом в Казахстане. Он оказался уроженцем Ярославской области, дома его всё это время ждали родители и верили, что сын жив.

Александра Вишнякова

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