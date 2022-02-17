Россиянку с детьми два года держали в рабстве на ферме под Воронежем

На ферме в Воронежской области мужчины на протяжении двух лет держали в рабстве женщину с двумя детьми. Уроженку Бурятии насиловали, а малышей били и поили алкоголем. Об этом сообщили в волонтёрской организации "Альтернатива".

По данным волонтёров, девушка приехала вместе с детьми в Москву на заработки из Бурятии, ей предложили работу дояркой на ферме в Воронежской области. Однако на месте её ждало рабство: помимо того что на неё возложили тяжёлый труд (ей нужно было следить за стадом из порядка 50 голов скота), один из работников фермы насиловал девушку, избивал детей и наливал им алкоголь. "Альтернатива" публикует фото "рабовладельцев" и фото побоев, которые они наносили своей жертве.

Один раз девушка попыталась сбежать, но её догнали и вернули. Обращаться в полицию она боялась, тем более что хозяева фермы пугали её "большими связями в МВД". Освободить её удалось благодаря подруге.

"Сейчас мы пытаемся убедить Соню (имя изменено) всё-таки написать заявление. Но девушка боится, говорит, что её найдут и убьют... К сожалению, ничего хорошего за эту жизнь она не видела. Дети (сейчас им 6 и 4 года) находятся в крайне запущенном состоянии", — рассказали волонтёры.