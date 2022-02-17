Глава МОК обсудил со сборной США отмену награждения фигуристов на Олимпиаде
Комитет предлагал организовать такую же встречу японской команде, однако спортсмены заявили, что беседа им не нужна и они полностью поддерживают решение МОК.
Томас Бах. Фото © Twitter / IOC Media
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился со сборной США для обсуждения отмены церемонии награждения командного турнира по фигурному катанию. Об этом сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.
"Детали разговора останутся между ними. Насколько я знаю, инициатива принадлежала Баху, он сам бывший спортсмен, он решил поддержать спортсменов. Также мы предложили такую встречу японской команде, но они сказали, что она им не требуется, они полностью поддержали решение МОК", — добавил Адамс.
Он не уточнил, планировалась ли подобная встреча с российскими фигуристами, но сказал, что МОК находится в контакте с Олимпийским комитетом России на разных уровнях.
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Напомним, по официальным данным, в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение. В результате CAS разрешил Валиевой продолжить выступать на Олимпиаде. Позже МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения призёров турнира фигуристок-одиночниц, если в тройку лучших попадёт наша 15-летняя спортсменка. Не будет церемонии и по итогам командного турнира, где победу одержала сборная России.