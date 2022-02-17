Глава МОК обсудил со сборной США отмену награждения фигуристов на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился со сборной США для обсуждения отмены церемонии награждения командного турнира по фигурному катанию. Об этом сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Детали разговора останутся между ними. Насколько я знаю, инициатива принадлежала Баху, он сам бывший спортсмен, он решил поддержать спортсменов. Также мы предложили такую встречу японской команде, но они сказали, что она им не требуется, они полностью поддержали решение МОК", — добавил Адамс.

Он не уточнил, планировалась ли подобная встреча с российскими фигуристами, но сказал, что МОК находится в контакте с Олимпийским комитетом России на разных уровнях.