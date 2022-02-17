Росстат: "Борщевой набор" подорожал вдвое за пять лет

Все продукты для "борщевого набора" с января 2017 г. по январь 2022 г. подорожали в два раза, свидетельствуют материалы Росстата.

Так, стоимость капусты за пять лет подскочила с 18,46 рубля до 59,96 рубля, моркови — с 26,98 рубля до 48,37 рубля. Также репчатый лук стоил в январе 31,4 рубля вместо 22,43 рубля, свёкла подорожала с 22,52 рубля до 45,22 рубля, а картофель — с 20,8 рубля до 48,24 рубля.

Минсельхоз уже разработал меры для снижения цен на продукты. Ведомство сообщало, что посевные площади в России в этом году будут увеличены. Овощи открытого грунта в 2022 году планируется посеять на 196,6 тыс. га (+7,9%), а картофель — посадить на 298,7 тыс. га (+6,7%).