У президента России Владимира Путина есть уникальный шанс восстановить господство Москвы на всём постсоветском пространстве, и победа уже близка. Об этом говорится в статье британской газеты The Telegraph. По мнению журналиста Эмброуза Эванс-Притчарда, рынки тоже делают ставку на то, что Запад примет условия Кремля.

"Рынки косвенно делают ставку на то, что в итоге Запад, вероятнее всего, "продастся" на условиях Путина и что на Украину (как на чехов в 1938 году) будут оказывать давление с целью "добровольной" реорганизации, что позволит и дальше жить и вести дела как обычно", — полагает автор.

Эванс-Притчард обращает внимание на то, что Россия, невзирая ни на какие санкции, накопила валютные резервы в размере 635 миллиардов долларов, которые стали пятыми по величине в мире и продолжают расти, а государственный долг при этом продолжает сокращаться. Кроме того, у России профицит бюджета и для покрытия государственных расходов она не прибегает к привлечению иностранных инвесторов. Параллельно Москва сокращает зависимость от государственных доходов, получаемых от продажи нефти. И такой грамотный, осознанный курс заметно контрастирует с расточительными социально-экономическими системами Запада, где деньги, как пишет Telegraph, "разбрасываются с вертолётов", а доминирующая роль отведена бюджету.

Ещё один фактор российского господства — это газ. По мнению автора статьи, официальная Москва могла бы перекрыть все поставки в Европу на два года и даже больше, не ощутив колоссальных финансовых потерь.