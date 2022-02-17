У привитых "Спутником V" через год сохранился высокий уровень антител

Опубликованы первые результаты дополнительного исследования иммуногенности вакцины от ковида "Спутник V", которое проходит в Москве. По предварительным результатам, у всех привитых добровольцев сохранился достаточно высокий уровень антител. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины "Спутник V", чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования", — отметила она.

Так, у 80% из тех, чьи анализы уже обработаны, уровень антител выше 200 BAU (единица измерения связывающих антител).

Всего в дополнительном исследовании участвует три тысячи добровольцев, их набирали на базе 19 поликлиник.