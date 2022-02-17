Профессор Спектор назвал шесть скрытых симптомов "омикрона"
При появлении этих признаков врач рекомендует в этот же день уйти на самоизоляцию и сдать тест на коронавирус.
"Омикрон" может оседать не в носу, как другие штаммы, а в кишечнике. Из-за этого у пациентов может начаться тошнота, рвота, изжога и диарея. Также они могут почувствовать боль в животе и его вздутие. Об этом рассказал британский профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study, сообщает издание The Sun.
Если у человека появляются подобные желудочно-кишечные симптомы, врач рекомендует в этот же день уйти на самоизоляцию и сдать тест на коронавирус. Кроме того, стоит обратить внимание на боли в спине, потерю аппетита, ночную потливость, спутанность сознания и воспалённые глаза. По словам профессора, эти симптомы тоже могут быть признаками заражения "омикроном".
Ранее врач Сергей Токарев предупредил об участившихся циститах после "омикрона". По его словам, развитие осложнений возможно на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм.
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