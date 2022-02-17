Профессор Спектор назвал шесть скрытых симптомов "омикрона"

"Омикрон" может оседать не в носу, как другие штаммы, а в кишечнике. Из-за этого у пациентов может начаться тошнота, рвота, изжога и диарея. Также они могут почувствовать боль в животе и его вздутие. Об этом рассказал британский профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study, сообщает издание The Sun.

Если у человека появляются подобные желудочно-кишечные симптомы, врач рекомендует в этот же день уйти на самоизоляцию и сдать тест на коронавирус. Кроме того, стоит обратить внимание на боли в спине, потерю аппетита, ночную потливость, спутанность сознания и воспалённые глаза. По словам профессора, эти симптомы тоже могут быть признаками заражения "омикроном".