wewillROCyou: Российские фигуристки вышли на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде

Генеральная репетиция российских фигуристок перед выступлением. Видео © Олимпийский комитет России

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова утром вышли на лёд для тренировки, сегодня им предстоит выступить на Олимпийских играх с произвольной программой. Фрагменты генеральной репетиции опубликовал в своём телеграм-канале Олимпийский комитет России.

Соревнования по фигурному катанию начнутся в 13:00 по московскому времени. ОКР пожелал спортсменкам удачи и отличного проката. Россияне присоединились к пожеланиям, в комментариях они публикуют для девушек трогательные видео, пишут им слова поддержки, особенно Камиле Валиевой.

"Отправляли на ОИ нежного, трогательного ребёнка, а сейчас — стойкий, твёрдый духом боец, не каждый взрослый выдержит такой прессинг. Удачи тебе, Камила!" — написала одна из подписчиц.