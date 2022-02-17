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17 февраля, 05:57

#wewillROCyou: Российские фигуристки вышли на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде

Соревнования начнутся в 13:00 по московскому времени. В Сети россияне активно поддерживают спортсменок, записывают для них трогательные видео с пожеланиями.

Генеральная репетиция российских фигуристок перед выступлением. Видео © Олимпийский комитет России

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова утром вышли на лёд для тренировки, сегодня им предстоит выступить на Олимпийских играх с произвольной программой. Фрагменты генеральной репетиции опубликовал в своём телеграм-канале Олимпийский комитет России.

Соревнования по фигурному катанию начнутся в 13:00 по московскому времени. ОКР пожелал спортсменкам удачи и отличного проката. Россияне присоединились к пожеланиям, в комментариях они публикуют для девушек трогательные видео, пишут им слова поддержки, особенно Камиле Валиевой.

"Отправляли на ОИ нежного, трогательного ребёнка, а сейчас — стойкий, твёрдый духом боец, не каждый взрослый выдержит такой прессинг. Удачи тебе, Камила!" — написала одна из подписчиц.

"Мы любим тебя!": Журналисты встретили аплодисментами Валиеву после тренировки на Олимпиаде в Пекине

"Мы любим тебя!": Журналисты встретили аплодисментами Валиеву после тренировки на Олимпиаде в Пекине

Напомним, в короткой программе Олимпиады в Пекине Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Второе место у Анны Щербаковой, а Александра Трусова завершила прокат на четвёртой позиции.

Обложка:

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Александра Васильева

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