В Мурино двое мужчин устроили дуэль на ножах из-за женщины и залили кровью весь подъезд

Окровавленные стены и полы в подъезде увидели жители дома на улице Авиаторов Балтики в Мурино (Ленинградская область). Как выяснилось, бывший и нынешний ухажёры хозяйки одной из квартир устроили дуэль на ножах после распития алкоголя. Об этом сообщает телеканал "360".

Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены взломать забаррикадированную холодильником дверь, чтобы вытащить даму, из-за которой мужчины устроили поединок. По словам женщины, бывший возлюбленный угрожал порезать не только своего преемника, но и её саму.

Соседи же рассказали, что шумные застолья в злополучной квартире случаются часто. Хозяйка постоянно собирает компании из бывших и нынешних ухажёров. В последний раз громкое выяснение отношений между кавалерами было полгода назад.

"Тоже кричали, поножовщина была. Полиция забирала её очередного хахаля. В последний раз там человек пять собралось, две девушки, трое мужчин, среди которых был один — молодой человек хозяйки, а другой — её бывший. И началось", — пожаловались соседи.