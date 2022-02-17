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17 февраля, 05:22

Премьер-министр Японии планирует 17 февраля провести переговоры с Путиным

По мнению политика Синдзо Абэ, власти его страны должны приложить усилия, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

Вечером 17 февраля могут состояться телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Фумио Кисида. В данный момент стороны занимаются проработкой этого вопроса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. Эту информацию подтвердил и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Думаю, что премьер-министр в какой-либо форме донесёт [до президента РФ] позицию японской стороны [по ситуации вокруг Украины]", — сказал Абэ на заседании своей парламентской фракции.

Также он выразил уверенность в том, что Япония должна приложить усилия для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

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Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину.

Обложка:

Премьер-министр Японии Фумио Кисида © ТАСС / Eugene Hoshiko

Александра Васильева

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