Премьер-министр Японии планирует 17 февраля провести переговоры с Путиным
По мнению политика Синдзо Абэ, власти его страны должны приложить усилия, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.
Вечером 17 февраля могут состояться телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Фумио Кисида. В данный момент стороны занимаются проработкой этого вопроса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. Эту информацию подтвердил и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Думаю, что премьер-министр в какой-либо форме донесёт [до президента РФ] позицию японской стороны [по ситуации вокруг Украины]", — сказал Абэ на заседании своей парламентской фракции.
Также он выразил уверенность в том, что Япония должна приложить усилия для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида © ТАСС / Eugene Hoshiko