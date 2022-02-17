Премьер-министр Японии планирует 17 февраля провести переговоры с Путиным

Вечером 17 февраля могут состояться телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Фумио Кисида. В данный момент стороны занимаются проработкой этого вопроса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. Эту информацию подтвердил и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Думаю, что премьер-министр в какой-либо форме донесёт [до президента РФ] позицию японской стороны [по ситуации вокруг Украины]", — сказал Абэ на заседании своей парламентской фракции.

Также он выразил уверенность в том, что Япония должна приложить усилия для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.