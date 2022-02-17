Четыре человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП под Кемеровом

В Кемеровской области произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии четыре человека погибли и трое пострадали. Об этом Лайфу сообщил источник.

ДТП случилось около 07:00 по местному времени (03:00 мск) на 298-м км трассы Р255 "Сибирь". По предварительным данным, ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, где по очереди столкнулся с тремя машинами: МАЗом, "газелью" и Mitsubishi Outlander. Жертвами стали водитель и два пассажира отечественной легковушки. Через несколько минут после первой аварии произошла вторая: в "газель" влетел автомобиль Daewoo Matiz, его водитель погиб.