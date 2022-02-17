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17 февраля, 04:36

Четыре человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП под Кемеровом

Авария случилась в ночь на 17 февраля на 298-м км трассы Р255 "Сибирь". Сначала столкнулись четыре автомобиля, а через несколько минут ещё одна машина влетела в разбитую в первом ДТП "газель".

Последствия ДТП в Кемеровской области, где погибло четыре человека. Видео © LIFE

В Кемеровской области произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии четыре человека погибли и трое пострадали. Об этом Лайфу сообщил источник.

ДТП случилось около 07:00 по местному времени (03:00 мск) на 298-м км трассы Р255 "Сибирь". По предварительным данным, ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, где по очереди столкнулся с тремя машинами: МАЗом, "газелью" и Mitsubishi Outlander. Жертвами стали водитель и два пассажира отечественной легковушки. Через несколько минут после первой аварии произошла вторая: в "газель" влетел автомобиль Daewoo Matiz, его водитель погиб.

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Обложка:

© LIFE

Никита Никонов

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