СЦКК: ВС Украины из миномётов и гранатомётов обстреляли пять населённых пунктов ЛНР

Украинские силовики утром 17 февраля четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе из оружия, запрещённого Минскими соглашениями. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Вооружённые формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено", — подчеркнул офицер представительства ЛНР в разговоре с журналистами.

Он уточнил, что украинские силовики стреляли из гранатомётов, миномётов калибра 120 и 82, а также крупнокалиберных пулемётов начиная с 05:30 мск. Огонь вёлся по населённым пунктам Золотое-5, Сокольники, Весёленькое и Нижнее Лозовое.

Ранее в ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ. 15 февраля украинские силовики открыли снайперский огонь в три часа дня по местному времени в направлении населённого пункта Голубовское. Также сообщалось, что на митинге в Луганске был предотвращён теракт.