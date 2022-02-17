СЦКК: ВС Украины из миномётов и гранатомётов обстреляли пять населённых пунктов ЛНР
По словам представителя республики, ВС Незалежной четырежды открывали огонь утром в четверг. Стрельба велась в том числе из оружия, запрещённого Минскими соглашениями.
Украинские силовики утром 17 февраля четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе из оружия, запрещённого Минскими соглашениями. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Вооружённые формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено", — подчеркнул офицер представительства ЛНР в разговоре с журналистами.
Он уточнил, что украинские силовики стреляли из гранатомётов, миномётов калибра 120 и 82, а также крупнокалиберных пулемётов начиная с 05:30 мск. Огонь вёлся по населённым пунктам Золотое-5, Сокольники, Весёленькое и Нижнее Лозовое.
Ранее в ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ. 15 февраля украинские силовики открыли снайперский огонь в три часа дня по местному времени в направлении населённого пункта Голубовское. Также сообщалось, что на митинге в Луганске был предотвращён теракт.
Лайф напоминает, что со стороны западных СМИ и политиков не прекращаются заявления о том, что Россия якобы стягивает войска на границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. При этом Киев вовсю готовится к военной операции в Донбассе. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения уже собралось 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР фиксирует размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, Киев уже перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки. Этому способствует накачивание Украины оружием и боеприпасами со стороны западных стран.
© ТАСС / AP