Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде перенесён на день раньше из-за мороза

Женский биатлонный масс-старт на Олимпийских играх в Пекине перенесён из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Международный союз биатлонистов в "Твиттере".

Изначально заключительная гонка на Играх для женщин должна была состояться 19 февраля в 12:00 по московскому времени. Теперь её проведут на день раньше, завтра, 18 февраля в 10:00 по мск. Причиной стал прогноз погоды, согласно которому к морозам в столице Китая прибавится сильный ветер.

Сборную России в масс-старте представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

Таким образом, завтра пройдут обе заключительные гонки в биатлоне у мужчин и женщин. Мужской масс-старт запланирован на 12:00 по московскому времени.