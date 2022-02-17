Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде перенесён на день раньше из-за мороза
Изначально гонка должна была состояться 19 февраля, теперь же её проведут завтра, 18 февраля в 10:00 по мск. В этот же день состоится и мужской масс-старт.
Женский биатлонный масс-старт на Олимпийских играх в Пекине перенесён из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Международный союз биатлонистов в "Твиттере".
Изначально заключительная гонка на Играх для женщин должна была состояться 19 февраля в 12:00 по московскому времени. Теперь её проведут на день раньше, завтра, 18 февраля в 10:00 по мск. Причиной стал прогноз погоды, согласно которому к морозам в столице Китая прибавится сильный ветер.
Фатальная последняя стрельба: Мужская сборная России по биатлону взяла бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Сборную России в масс-старте представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.
Таким образом, завтра пройдут обе заключительные гонки в биатлоне у мужчин и женщин. Мужской масс-старт запланирован на 12:00 по московскому времени.
Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине. За нашу команду бежали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
© ТАСС / Сергей Бобылев