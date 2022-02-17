FT: Великобритания решила отказаться от выдачи "золотых виз" для инвесторов
По данным СМИ, планы Лондона связаны с опасениями, что эта программа может быть использована людьми, которые отмывают деньги. При этом FT отмечает, что на решение повлияла и ситуация с Украиной.
Великобритания приняла решение отказаться от выдачи "золотых виз", выдаваемых инвесторам. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, данное решение связано с опасениями Лондона, что система выдачи "золотых" виз может быть использована людьми, которые отмывают деньги. Чиновники из правительства подтвердили планы отказа от виз и уточнили, что это займёт несколько недель.
Также FT пишет, что "инвесторская виза" 1-го уровня в прошлом привлекала богатых российских и других международных инвесторов, которые переселились в Великобританию. Однако после инцидента с семьёй Скрипалей весной 2018 года и последовавшего ухудшения отношений между Лондоном и Москвой в Британии решили пересмотреть программу. Теперь же её и вовсе хотят закрыть. Издание связывает эти планы с обострением отношений между Западом и Россией на фоне ситуации с Украиной.
На получение визы инвестора имеют право те, кто готов вложить в экономику Соединённого Королевства не менее двух миллионов фунтов (около 204 миллионов рублей). При этом в целях борьбы с "грязными деньгами" иностранцы обязаны раскрыть источники получения капитала по требованию правоохранительных органов.
© ТАСС / Александр Демьянчук