FT: Великобритания решила отказаться от выдачи "золотых виз" для инвесторов

Великобритания приняла решение отказаться от выдачи "золотых виз", выдаваемых инвесторам. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, данное решение связано с опасениями Лондона, что система выдачи "золотых" виз может быть использована людьми, которые отмывают деньги. Чиновники из правительства подтвердили планы отказа от виз и уточнили, что это займёт несколько недель.

Также FT пишет, что "инвесторская виза" 1-го уровня в прошлом привлекала богатых российских и других международных инвесторов, которые переселились в Великобританию. Однако после инцидента с семьёй Скрипалей весной 2018 года и последовавшего ухудшения отношений между Лондоном и Москвой в Британии решили пересмотреть программу. Теперь же её и вовсе хотят закрыть. Издание связывает эти планы с обострением отношений между Западом и Россией на фоне ситуации с Украиной.