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17 февраля, 04:19

FT: Великобритания решила отказаться от выдачи "золотых виз" для инвесторов

По данным СМИ, планы Лондона связаны с опасениями, что эта программа может быть использована людьми, которые отмывают деньги. При этом FT отмечает, что на решение повлияла и ситуация с Украиной.

Великобритания приняла решение отказаться от выдачи "золотых виз", выдаваемых инвесторам. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, данное решение связано с опасениями Лондона, что система выдачи "золотых" виз может быть использована людьми, которые отмывают деньги. Чиновники из правительства подтвердили планы отказа от виз и уточнили, что это займёт несколько недель.

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Также FT пишет, что "инвесторская виза" 1-го уровня в прошлом привлекала богатых российских и других международных инвесторов, которые переселились в Великобританию. Однако после инцидента с семьёй Скрипалей весной 2018 года и последовавшего ухудшения отношений между Лондоном и Москвой в Британии решили пересмотреть программу. Теперь же её и вовсе хотят закрыть. Издание связывает эти планы с обострением отношений между Западом и Россией на фоне ситуации с Украиной.

На получение визы инвестора имеют право те, кто готов вложить в экономику Соединённого Королевства не менее двух миллионов фунтов (около 204 миллионов рублей). При этом в целях борьбы с "грязными деньгами" иностранцы обязаны раскрыть источники получения капитала по требованию правоохранительных органов.

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Обложка:

© ТАСС / Александр Демьянчук

Юлия Коновалова

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