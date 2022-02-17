"Считаю её жертвой": Олимпийская чемпионка Катарина Витт высказалась в поддержку Камилы Валиевой

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в составе ГДР Катарина Витт высказалась о ситуации с допингом-тестом Камилы Валиевой. Прославленная спортсменка отметила, что не хотела бы сейчас находиться на месте россиянки. По словам Витт, Валиева, находясь под таким огромным давлением, проявила невероятную смелость в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

"Да, совершила небольшую ошибку и всё же… Ей пришлось выступать под пристальными взглядами людей со всего мира, внимание было приковано к ней и, разумеется, к остальным участникам соревнований. На плечах этой 15-летней девочки лежит тяжёлое бремя. Несправедливо, что ей пришлось столкнуться с таким давлением. В том числе поэтому наблюдать за ней было настоящим удовольствием, она выступила потрясающе", — сказала Витт в интервью RT.

Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что Валиева катается на совершенно недостижимом уровне. Также Витт считает, что последние события в каком-то смысле изменили то, как люди смотрят на неё. И это самое грустное.

"Повторюсь, я, без сомнения, считаю её жертвой. Ей 15 лет, она несовершеннолетняя и не должна была иметь дело с проблемами, с которыми сейчас столкнулась", — добавила немецкая чемпионка.