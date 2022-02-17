"Считаю её жертвой": Олимпийская чемпионка Катарина Витт высказалась в поддержку Камилы Валиевой
Немецкая фигуристка отметила, что в короткой программе россиянка, находясь под огромным давлением, допустила лишь одну небольшую ошибку. Наблюдать за ней было настоящим удовольствием, добавила Витт.
Камила Валиева. Фото ТАСС / Валерий Шарифулин
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в составе ГДР Катарина Витт высказалась о ситуации с допингом-тестом Камилы Валиевой. Прославленная спортсменка отметила, что не хотела бы сейчас находиться на месте россиянки. По словам Витт, Валиева, находясь под таким огромным давлением, проявила невероятную смелость в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.
"Да, совершила небольшую ошибку и всё же… Ей пришлось выступать под пристальными взглядами людей со всего мира, внимание было приковано к ней и, разумеется, к остальным участникам соревнований. На плечах этой 15-летней девочки лежит тяжёлое бремя. Несправедливо, что ей пришлось столкнуться с таким давлением. В том числе поэтому наблюдать за ней было настоящим удовольствием, она выступила потрясающе", — сказала Витт в интервью RT.
Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что Валиева катается на совершенно недостижимом уровне. Также Витт считает, что последние события в каком-то смысле изменили то, как люди смотрят на неё. И это самое грустное.
"Повторюсь, я, без сомнения, считаю её жертвой. Ей 15 лет, она несовершеннолетняя и не должна была иметь дело с проблемами, с которыми сейчас столкнулась", — добавила немецкая чемпионка.
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Напомним, что Калиева Валиева заняла первое место в короткой программе одиночниц. Анна Щербакова стала второй, а Александра Трусова — четвёртой. 17 февраля состоится произвольная программа. Начало в 13:00 по московскому времени.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления. 14 февраля CAS вынес окончательный вердикт: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. При этом в МОК сообщили, что не будут проводить церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Полное решение по делу россиянки CAS опубликует до 20 февраля.