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17 февраля, 04:56

Цена на нефть Dated Brent впервые с сентября 2014 года превысила $100 за баррель

По словам аналитиков, рост стоимости связан с высоким спросом на Brent у европейских нефтепереработчиков, сокращением свободных мощностей ОПЕК+ и геополитической напряжённостью.

Котировка Dated Brent превысила 100 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года. Об этом свидетельствуют расчёты цен на нефть агентства Platts.

По оценкам аналитиков, цена на Dated Brent 16 февраля достигла отметки $100,795 за баррель. Это самый высокий показатель с 4 сентября 2014 года, тогда он составлял $101,195. Рост цен Platts связывает с высоким спросом на североморскую нефть у европейских нефтепереработчиков, сокращением свободных мощностей ОПЕК+ и геополитической напряжённостью.

Bloomberg сообщил о подготовке нефтетрейдеров к санкциям против России

Bloomberg сообщил о подготовке нефтетрейдеров к санкциям против России

Dated Brent — это стоимость нефти с физической отгрузкой в конкретную дату. На её основе рассчитывается фьючерс на североморскую марку чёрного золота.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что дорогая нефть принесёт бюджету России дополнительные 65 миллиардов долларов. А при цене топлива 100 долларов за баррель сумма по итогам года прогнозируется ещё более ошеломительной.

Цена нефти Brent впервые с 2014 года поднялась выше $96 за баррель

Цена нефти Brent впервые с 2014 года поднялась выше $96 за баррель

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© ТАСС / EPA

Юлия Коновалова

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