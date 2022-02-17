Цена на нефть Dated Brent впервые с сентября 2014 года превысила $100 за баррель
По словам аналитиков, рост стоимости связан с высоким спросом на Brent у европейских нефтепереработчиков, сокращением свободных мощностей ОПЕК+ и геополитической напряжённостью.
Котировка Dated Brent превысила 100 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года. Об этом свидетельствуют расчёты цен на нефть агентства Platts.
По оценкам аналитиков, цена на Dated Brent 16 февраля достигла отметки $100,795 за баррель. Это самый высокий показатель с 4 сентября 2014 года, тогда он составлял $101,195. Рост цен Platts связывает с высоким спросом на североморскую нефть у европейских нефтепереработчиков, сокращением свободных мощностей ОПЕК+ и геополитической напряжённостью.
Dated Brent — это стоимость нефти с физической отгрузкой в конкретную дату. На её основе рассчитывается фьючерс на североморскую марку чёрного золота.
Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что дорогая нефть принесёт бюджету России дополнительные 65 миллиардов долларов. А при цене топлива 100 долларов за баррель сумма по итогам года прогнозируется ещё более ошеломительной.
© ТАСС / EPA