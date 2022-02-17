Цена на нефть Dated Brent впервые с сентября 2014 года превысила $100 за баррель

Котировка Dated Brent превысила 100 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года. Об этом свидетельствуют расчёты цен на нефть агентства Platts.

По оценкам аналитиков, цена на Dated Brent 16 февраля достигла отметки $100,795 за баррель. Это самый высокий показатель с 4 сентября 2014 года, тогда он составлял $101,195. Рост цен Platts связывает с высоким спросом на североморскую нефть у европейских нефтепереработчиков, сокращением свободных мощностей ОПЕК+ и геополитической напряжённостью.

Dated Brent — это стоимость нефти с физической отгрузкой в конкретную дату. На её основе рассчитывается фьючерс на североморскую марку чёрного золота.