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17 февраля, 04:50

WP: Вывезенные Киевом из Кабула 44 афганца эвакуировались с Украины

Как уточняется, девять афганских семей на самолёте Qatar Airways отправились в Доху, где их документы обработают для возможного въезда на территорию США.

Группа из 44 афганцев, которых Украина вывезла из Афганистана в сентябре прошлого года, теперь эвакуировалась с территории Незалежной в Катар. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на должностное лицо в Госдепартаменте США.

"Группа из 44 афганцев, которых украинские военные эвакуировали из их страны в Киев в сентябре, в среду прошла вторую эвакуацию", — сообщает издание.

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Как уточняется, девять семей на самолёте Qatar Airways отправились в Доху, где их документы обработают для возможного въезда на территорию США.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа прошлого года боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны.

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Президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал, что в Афганистане может возникнуть голод, а ответственность за оказание стране гуманитарной помощи должен взять виновник её бед — США.

* Организация, запрещённая ООН.

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© Pixabay

Иван Косицын

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