Нагнетание Западом угрозы "вторжения" России на Украину привело к тяжким последствиям для экономики Незалежной. Об этом заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

"Особенность ситуации на Украине на протяжении уже нескольких месяцев состояла в том, что информационную войну по дестабилизации Украины начали и интенсивно вели страны Запада, члены НАТО, прежде всего США и Великобритания, - те, кого украинские власти называют "нашими друзьями и партнёрами", — написал Суслов в колонке для издания "Главред".

По словам бывшего министра, все эти заявления оказали на экономику Украины негативное воздействие. Суслов напомнил о словах президента страны Владимира Зеленского, ранее заявившего, что в течение января из Незалежной "сбежало" 12,5 миллиарда долларов. По мнению экс-министра, то что делал Запад по отношению к Украине, имело характер "экономической диверсии".

Сейчас, полагает Суслов, Киеву пора приниматься за подсчёт убытков.

"Нам предстоит жить в новом для нас мире. За Украину взялись серьёзно. "Большая сделка" между Россией и США (коллективным Западом), которую долго ждали, по всем признакам близка к завершению. В том числе - за счёт Украины", – подытожил Суслов.