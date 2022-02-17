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17 февраля, 07:04

ФАС проверит информацию о росте цен на отопление

Также в службе рассказали, куда можно обратиться, если цена в итоговой квитанции за услуги ЖКХ была завышена из-за неправильных подсчётов.

Федеральная антимонопольная служба России проверит появившуюся в Интернете информацию о росте цен на отопление для населения. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

"Ведомство проведёт анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства", — говорится в заявлении.

В ФАС напомнили, что, если вам завысили цену за услуги ЖКХ в итоговой квитанции из-за неправильных расчётов, следует обратиться для разбирательства в Государственную жилищную инспекцию.

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Ранее ФАС признала "Северсталь", НЛМК и ММК виновными в завышении цен. Комиссия ведомства пришла к мнению, что компании нарушили закон о защите конкуренции.

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Фото © Pixabay

Александра Васильева
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