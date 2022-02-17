ФАС проверит информацию о росте цен на отопление

Федеральная антимонопольная служба России проверит появившуюся в Интернете информацию о росте цен на отопление для населения. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

"Ведомство проведёт анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства", — говорится в заявлении.

В ФАС напомнили, что, если вам завысили цену за услуги ЖКХ в итоговой квитанции из-за неправильных расчётов, следует обратиться для разбирательства в Государственную жилищную инспекцию.