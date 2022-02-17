"Войну может начать не Зеленский": Политолог Шатров объяснил цель обстрела территории ЛНР украинскими силовиками

Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров объяснил в беседе с Лайфом цель обстрела территории Луганской Народной Республики (ЛНР) украинскими силовиками, отметив, что любой выстрел может стать поводом к началу боевых действий.

"Напряжение не спадало ни на один день. Периодически обстрелы происходят. Это можно характеризовать как повышенное напряжение, вызванное вниманием всего мира к этому региону. Сейчас все ждут начала войны. Причём в этом уже заранее готовы обвинить Россию. Опасность данной ситуации в том, что войну может начать не президент Украины Владимир Зеленский, а какой-то обезумевший командир батальона, который поведёт в атаку своих солдат на позицию ДНР и ЛНР. Любой выстрел может послужить поводом к развёртыванию боевых действий", — считает политолог.

Игорь Шатров выразил сомнение в том, что этот обстрел буквально с чем-то связан, поскольку, с одной стороны, это может быть случайностью, а с другой — намеренной провокацией. Эксперт предположил, что война нужна уже самому Зеленскому. Тем не менее собеседник Лайфа полагает, что развязать полномасштабный вооружённый конфликт Киев не рискнёт, несмотря на то, что его к такому подталкивает Вашингтон.

"Но, мне кажется, в этой ситуации Зеленский не рискнёт, но найти желающих сделать это прямо на линии соприкосновения, на линии фронта, я думаю, можно. Здесь можно предположить, что какие-то агенты западного влияния сейчас могут находиться на тех же позициях. Это могут быть американские инструкторы. Они могут сподвигнуть какого-нибудь командира батальона, полка, роты к действиям. Потому что сейчас пристальное внимание в этому региону", — заявил Шатров.