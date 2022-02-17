Приёмная кампания в российских вузах стартует 20 июня
В этом учебном году на бюджет смогут поступить более 580 тысяч абитуриентов.
Приёмная кампания в российских университетах в 2022 году начнётся 20 июня и продлится до августа. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Приёмная кампания будет так же проходить — это июнь, июль, август — начиная с 20 июня", — отметил он в ходе пресс-конференции.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в этом учебном году на бюджет в вузы страны смогут поступить более 580 тысяч абитуриентов — это на 11,5 тысячи больше, чем в предыдущую приёмную кампанию.
А ранее в Рособрнадзоре рассказали, что в 2022 году ЕГЭ пройдёт в три этапа: досрочный — с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября. Известно, что на участие в экзамене заявки уже подало 737 тысяч школьников.
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