Военным ДНР пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня, в связи с чем Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) пришлось открыть ответный огонь, сообщается в заявлении оборонного ведомства ополченцев.

"ВСУ предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. С начала текущих суток украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня. С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, народная милиция заявила, что данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются. Факты нарушений доведены до представителей украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с целью принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учётных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны армии Украины.

Ведомство призвало международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия украинскими силовиками, целенаправленно провоцирующий возобновление боевых действий в Донбассе.