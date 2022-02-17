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17 февраля, 07:50

Военным ДНР пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ

Данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются.

<p>Фото<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© ТАСС / Александр Река</p>

Фото © ТАСС / Александр Река

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня, в связи с чем Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) пришлось открыть ответный огонь, сообщается в заявлении оборонного ведомства ополченцев.

"ВСУ предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. С начала текущих суток украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня. С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, народная милиция заявила, что данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются. Факты нарушений доведены до представителей украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с целью принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учётных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны армии Украины.

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Ведомство призвало международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия украинскими силовиками, целенаправленно провоцирующий возобновление боевых действий в Донбассе.

А ранее, 12 февраля, жители столицы ДНР в соцсетях сообщали о мощном взрыве. По их словам, он был отчётливо слышен примерно в 15:15 по местному времени. Глава ДНР тогда опроверг сообщения о взрыве в Донецке, пояснив, что он был осуществлён на подконтрольной Киеву территории.

Виктория Чудакова

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