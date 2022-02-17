Военным ДНР пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ
Данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются.
Фото © ТАСС / Александр Река
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня, в связи с чем Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) пришлось открыть ответный огонь, сообщается в заявлении оборонного ведомства ополченцев.
"ВСУ предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. С начала текущих суток украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня. С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, народная милиция заявила, что данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются. Факты нарушений доведены до представителей украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с целью принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учётных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны армии Украины.
Ведомство призвало международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия украинскими силовиками, целенаправленно провоцирующий возобновление боевых действий в Донбассе.
А ранее, 12 февраля, жители столицы ДНР в соцсетях сообщали о мощном взрыве. По их словам, он был отчётливо слышен примерно в 15:15 по местному времени. Глава ДНР тогда опроверг сообщения о взрыве в Донецке, пояснив, что он был осуществлён на подконтрольной Киеву территории.