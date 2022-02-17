В Бразилии из-за сильных ливней погибло 104 человека, восемь из которых дети

В Бразилии в городе Петрополисе в результате оползней и паводков, вызванных сильными дождями, погибло 104 человека, восемь из них дети, сообщает портал G1. Спасателям удалось вытащить из-под завалов 24 выживших. На данный момент в поисковых работах задействовано 400 спасателей, 200 полицейских, а также волонтёры и военные.

По данным телеканала Globo, 35 человек на данный момент числятся пропавшими без вести. В результате сильных осадков в регионе произошло около 190 оползней. Минимум 80 домов пострадали, 54 из них были полностью разрушены. Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что дождь, обрушившийся на регион 15 февраля, был самым сильным с 1932 года. За шесть часов выпало 260 мм осадков, что превышает месячную норму. В связи с гибелью людей власти объявили траур. В городе введён режим ЧС.