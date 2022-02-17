Обвиняемая в гибели семи пациентов медсестра из Петербурга попыталась покончить с собой

Старшая медсестра консультативно-диагностического центра № 1 в Санкт-Петербурге, которую обвиняют в гибели семи пациентов после гастроскопии, пыталась свести счёты с жизнью. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл во Всеволожском районе Ленинградской области. Медсестра была экстренно доставлена в реанимацию. В настоящее время женщина находится в коме.