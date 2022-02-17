Обвиняемая в гибели семи пациентов медсестра из Петербурга попыталась покончить с собой
После трагедии задержали главврача КДЦ, завотделением лучевой диагностики и старшую медсестру, последнюю отпустили под подписку о невыезде.
Старшая медсестра консультативно-диагностического центра № 1 в Санкт-Петербурге, которую обвиняют в гибели семи пациентов после гастроскопии, пыталась свести счёты с жизнью. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл во Всеволожском районе Ленинградской области. Медсестра была экстренно доставлена в реанимацию. В настоящее время женщина находится в коме.
Почему обычная процедура в медцентре Петербурга привела к гибели семи пациентов и кто ответит за смертельную ошибку
Напомним, что в консультационно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге, предположительно, для гастроскопии использовали промышленный химический препарат бария. В результате трое пациентов скончались, а 23 пострадали. Позже число умерших выросло до семи. Следствие уже установило поставщика некачественного препарата. После трагедии задержали главврача КДЦ, завотделением лучевой диагностики и старшую медсестру, последнюю отпустили под подписку о невыезде.
© ТАСС / Александр Рюмин