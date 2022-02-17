Многодетная мать погибла при пожаре под Новосибирском, четыре ребёнка спасены

В городе Обь Новосибирской области прошлой ночью вспыхнул пожар в частном доме многодетной семьи. Мать погибла, четверо детей спаслись, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

"По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание электропроводки", — сообщили в СУ СК РФ по НСО.

По данным ведомства, вечером 16 февраля в жилом доме по улице Байдукова произошёл пожар. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось два часа. Огнём повреждено 54 квадратных метра жилой площади. 42-летнюю многодетную хозяйку вынесли из дома, но она скончалась в машине скорой. Четверых её детей удалось спасти.

"Со слов очевидцев, мать успела одеть детей в тёплые вещи. Старший сын помогал выйти из горящего дома младшим", — поделился начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Обь главного управления МЧС России по Новосибирской области майор внутренней службы Сергей Музыченко.

Как рассказали в администрации Оби, четверых детей сейчас передали родственникам. Минимальный набор одежды детям был уже закуплен. Остальную одежду жители города несут в центр "Забота".