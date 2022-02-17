В Красноярске автомобиль сбил перебегавшую дорогу 19-летнюю девушку
Пострадавшая Татьяна с многочисленными переломами в сознании была доставлена в больницу.
В Красноярске на проспекте Мира сегодня ранним утром сбили девушку, перебегавшую дорогу. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, как девушка стремительно перебегает проезжую часть, а машина жёстко сбивает её с ног. Люди, которые стояли рядом с остановкой и видели произошедшее, сразу побежали к потерпевшей. 19-летнюю Татьяну с многочисленными переломами в сознании доставили в краевую больницу.
А ранее Лайф опубликовал видео с места ДТП с Даней Милохиным. Лихач на двух колёсах сбил 20-летнего тиктокера, когда тот выходил из своего "майбаха". Тот не удержался на ногах и, похоже, серьёзно ударился головой при падении.
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