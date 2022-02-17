В Красноярске автомобиль сбил перебегавшую дорогу 19-летнюю девушку

Момент с камер, где девушка попала под колёса автомобиля в Красноярске. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Красноярске на проспекте Мира сегодня ранним утром сбили девушку, перебегавшую дорогу. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, как девушка стремительно перебегает проезжую часть, а машина жёстко сбивает её с ног. Люди, которые стояли рядом с остановкой и видели произошедшее, сразу побежали к потерпевшей. 19-летнюю Татьяну с многочисленными переломами в сознании доставили в краевую больницу.