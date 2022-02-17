ОКР направил запрос в МОК относительно церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) направил запрос в МОК относительно проведения церемонии награждения российских фигуристов, победивших в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

"ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК с тем, чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и представителей других стран. Будем надеяться, что мнение ОКР будет учтено. Мы считаем, что, пока вина и объективные обстоятельства дела не будут установлены, надо дать возможность церемонию награждения провести", — заявил Матыцин.