Голикова: Онкозаболевания занимают лидирующие позиции по смертности в РФ
По её словам, снизить число летальных исходов можно только с помощью повышения доступности и качества медпомощи.
Онкологические заболевания продолжают занимать лидирующие позиции по смертности в России и мире, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, приветствуя участников Всероссийского XII форума "Движение против рака".
"К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всём мире, и противостоять этому страшному недугу можно, лишь объединив усилия", — цитирует её ТАСС.
Голикова напомнила, что с конца 2018 года в России реализуется федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". По её словам, снизить показатели смертности от рака можно только с помощью повышения доступности и качества медпомощи.
А ранее доктор Амен Сибтейн перечислил девять основных симптомов, которые могут сигнализировать о наличии онкологического заболевания. В первую очередь это необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трёх недель.
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