Голикова: Онкозаболевания занимают лидирующие позиции по смертности в РФ

Онкологические заболевания продолжают занимать лидирующие позиции по смертности в России и мире, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, приветствуя участников Всероссийского XII форума "Движение против рака".

"К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всём мире, и противостоять этому страшному недугу можно, лишь объединив усилия", — цитирует её ТАСС.

Голикова напомнила, что с конца 2018 года в России реализуется федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". По её словам, снизить показатели смертности от рака можно только с помощью повышения доступности и качества медпомощи.