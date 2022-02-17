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17 февраля, 08:51

Голикова: Онкозаболевания занимают лидирующие позиции по смертности в РФ

По её словам, снизить число летальных исходов можно только с помощью повышения доступности и качества медпомощи.

Онкологические заболевания продолжают занимать лидирующие позиции по смертности в России и мире, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, приветствуя участников Всероссийского XII форума "Движение против рака".

"К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всём мире, и противостоять этому страшному недугу можно, лишь объединив усилия", — цитирует её ТАСС.

Голикова напомнила, что с конца 2018 года в России реализуется федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". По её словам, снизить показатели смертности от рака можно только с помощью повышения доступности и качества медпомощи.

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А ранее доктор Амен Сибтейн перечислил девять основных симптомов, которые могут сигнализировать о наличии онкологического заболевания. В первую очередь это необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трёх недель.

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Александра Вишнякова

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