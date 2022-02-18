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18 февраля, 07:16

Стали известны первые слова Камилы Валиевой после оглашения результатов Олимпиады

15-летняя спортсменка допустила ошибки в произвольной программе и заняла четвёртое место.

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Стали известны первые слова российской фигуристки Камилы Валиевой после того, как она увидела результаты произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

"Зато теперь церемонию не отменят", — сказала Валиева своему тренеру Этери Тутберидзе, после чего заплакала.

"Били-били и убили!": Камила Валиева не справилась с давлением на Олимпиаде, но всё равно стала нашей героиней

"Били-били и убили!": Камила Валиева не справилась с давлением на Олимпиаде, но всё равно стала нашей героиней

Напомним, фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место.

Шамиль Гаджиев

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