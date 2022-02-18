Стали известны первые слова Камилы Валиевой после оглашения результатов Олимпиады
15-летняя спортсменка допустила ошибки в произвольной программе и заняла четвёртое место.
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Стали известны первые слова российской фигуристки Камилы Валиевой после того, как она увидела результаты произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.
"Зато теперь церемонию не отменят", — сказала Валиева своему тренеру Этери Тутберидзе, после чего заплакала.
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Напомним, фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место.