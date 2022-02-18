Стали известны первые слова Камилы Валиевой после оглашения результатов Олимпиады

Стали известны первые слова российской фигуристки Камилы Валиевой после того, как она увидела результаты произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

"Зато теперь церемонию не отменят", — сказала Валиева своему тренеру Этери Тутберидзе, после чего заплакала.