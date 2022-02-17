"Били-били и убили!": Камила Валиева не справилась с давлением на Олимпиаде, но всё равно стала нашей героиней Соревнования у женщин-одиночниц завершились настоящей драмой с элементами трагедии, на которую невозможно взглянуть без слёз. 17 февраля, 16:15 Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС Шарифулин Валерий / © Getty Images / Catherine Ivill

Личный женский турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине подошёл к концу. Золотую медаль на шею повесила Анна Щербакова, серебряную — Александра Трусова. Россия доказала всем в очередной раз, что на празднике фигурного катания именно она царица и королева. Правда, без слёз не обошлось. И слёзы эти по Камиле Валиевой. Совсем ещё маленькой и хрупкой девочке, которая покорила наши сердца.

Анна Щербакова — чемпионка Олимпиады, Камила Валиева — наших сердец

Для начала — об Анне Щербаковой. Друзья, на секунду просто отвлекитесь от разговоров про Камилу Валиеву, "скандалы", "допинг" и многое другое. Давайте будем честны и признаем, что Анна Щербакова — абсолютно феноменальный талант, который, кажется, не имеет аналогов сегодня в фигурном катании. Кто ещё вышел и сделал чисто обе программы на этой Олимпиаде?

Цветочная церемония. Анна Щербакова. Фото © РА / Andrew Milligan

А кто без кучи четверных и большого прыжкового арсенала просто и методично забирает себе сначала золото чемпионата мира, а теперь и Олимпиады? Правильно, именно Щербакова. Она и сегодня была неотразима и прекрасна. Мог ли с ней кто-то сравниться? Мог, наверное. Но в действительности Щербакова как никто другой заслужила это золото. Хотя и не ставили на неё многие.

— Никогда в своей спортивной карьере я не ставила своей целью золотую олимпийскую медаль, абсолютно честно говорю. У меня был непростой интересный путь, взлёты и падения, я шла шаг за шагом и никогда не забегала вперёд. Даже сейчас, выходя на соревнования, я не думала ни о каком месте, ни о победе. Выходила показать себя, своё лучшее катание. И невероятное счастье, что я это показала в нужное время, — заявила журналистам Щербакова.

Безусловно, заслужила его и Александра Трусова. Она вошла в историю, ибо первой сделала пять четверных на официальном турнире. Кажется, что фигуристка это давно готовила и специально приберегла на Олимпиаду весь свой запас этих волшебных прыжков. Не все получились, но рекорд зафиксирован. "Ракета" летела высоко и тоже хотела взять золото. Но только серебро. Очередное. В коллекции Трусовой его уже очень много.

А вот коллекция Камилы Валиевой только-только начинает пополняться самыми разными наградами на взрослом уровне. Оттого-то и больно, что 15-летняя хрупкая девочка не привезёт из Пекина медаль личного турнира. Признаемся честно, выдержать всё то, что выдержала в эти дни фигуристка, врагу не пожелаешь. А Валиева ещё и на лёд вышла, и катала своё фирменное болеро. Пусть неудачно и со множеством ошибок, но это было, судя по всему, отражением её нынешнего состояния.

Фото © Matthew Stockman / Getty Images

И ведь никто в МОК, WADA или ISU не подумает о том, что все эти падения в программе, которая уже стала великой, — на их совести. Скорее всего, там сейчас не испытывают ровным счётом ничего. Побороли маленькую девочку — и ладно. И не дали России взять все медали в этом виде программы. А Валиеву жалко по-настоящему.

— Девочки выиграли Олимпийские игры! Мы выиграли Олимпийские игры! Одна — заняла первое место, другая — второе место. Трусова показала, как будет выглядеть фигурное катание в будущем. А Камилу — били, били, били и убили! — заявила Лайфу заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

Её болеро — нечто инопланетное, с чем мало что может в принципе сравниться. И переживали все потому, что было неясно, кто победит: она или большие злые дяди и система. А выиграли те, кто, вопреки всем правилам и законам, долбил по Валиевой из всех пулемётов. Парадокс: Камилу допустили до стартов, но церемонию награждения с ней, если бы она попала в тройку, делать не стали бы. Как такое возможно? Наверное, у МОК есть на этот счёт ответ, но теперь он нас совсем не волнует.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Сегодня мы все были с Валиевой. И даже те, кто не любит спорт, они всё равно были на этом пекинском льду и делали эти прыжки. Камила — абсолютный чемпион наших сердец. Для этого ей не нужна никакая медаль. Нечто похожее было восемь лет назад с Юлией Липницкой. Правда, никто так сильно и бесчеловечно не пытался её задавить.

Что будет дальше?

Но Олимпиадой жизнь не ограничивается. Валиева везёт домой не только четвёртое место личного турнира, но и золото командных соревнований. И вот за это золото будет очень серьёзная борьба. Впереди, и этого не скрывают в CAS, WADA и МОК, — долгие и сложные разбирательства на тему того, как мог попасть злополучный триметазидин в кровь Валиевой.

Естественно, что всё это ещё сильнее пошатнёт Валиеву. Пока она никаких комментариев на этот счёт и остальные темы не даёт. Ясно лишь одно: у Камилы и её команды ничего не заканчивается. Вряд ли её четвёртое место заставит чиновников отпустить вожжи и закрыть глаза на дело. Этого не поймут в США, где уровень истерии на тему Валиевой невозможно даже описать словами.

Всё, чего хочется сейчас, — это пожелать Камиле Валиевой сил, терпения и отдохнуть. Просто взять и некоторое время вообще не выходить на лёд, не давать повода всем как-то её задеть или атаковать. Побыть с собой, вернуться к родным и близким. А все эти странные дела — они уйдут. Камила чиста, и в этом нет сомнений. Как и в том, что вся страна её обожает!

Авторы Шамиль Гаджиев