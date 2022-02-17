Пятое золото России: Анна Щербакова выиграла личный турнир Олимпиады, Трусова и Валиева — вторая и четвёртая

Анна Щербакова чисто сделала два четверных флипа, равно как и все остальные элементы. В итоге 255,95 балла и уверенное второе место. Александра Трусова, заявившая пять четверных прыжков, вышла показывать максимум. Даже несколько ошибок не могли испортить впечатления от яркого и мощного проката россиянки, который точно вошёл в историю. В итоге 251,73 балла в сумме и второе место. А вот Камила Валиева, которая была фаворитом всего турнира, не смогла справиться с давлением и допустила целый ряд ошибок, заняв четвёртое место.