Пятое золото России: Анна Щербакова выиграла личный турнир Олимпиады, Трусова и Валиева — вторая и четвёртая
По ходу программы Александра Трусова сумела войти в историю, а вот Камила Валиева не справилась с давлением.
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова, сделавшая пять четверных впервые в истории. Камила Валиева стала четвёртой.
Анна Щербакова чисто сделала два четверных флипа, равно как и все остальные элементы. В итоге 255,95 балла и уверенное второе место. Александра Трусова, заявившая пять четверных прыжков, вышла показывать максимум. Даже несколько ошибок не могли испортить впечатления от яркого и мощного проката россиянки, который точно вошёл в историю. В итоге 251,73 балла в сумме и второе место. А вот Камила Валиева, которая была фаворитом всего турнира, не смогла справиться с давлением и допустила целый ряд ошибок, заняв четвёртое место.
Таким образом, Анна Щербакова принесла России пятое золото, а Александра Трусова — 26-ю медаль России на Олимпиаде в Пекине.
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