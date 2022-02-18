Представитель ЛНР в СЦКК сообщил о двух обстрелах со стороны ВС Украины с начала суток

Украинские силовики дважды с начала суток обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"[ВСУ] грубо нарушили режим прекращения огня, используя тяжёлое вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено", — сказал офицер представительства ЛНР в беседе с РИА "Новости".

По его словам, украинские военные открыли огонь по подконтрольным ЛНР сёлам Пришиб и Желобок из миномётов калибром 120 миллиметров, запрещённых Минскими соглашениями.