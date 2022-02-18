Представитель ЛНР в СЦКК сообщил о двух обстрелах со стороны ВС Украины с начала суток
По словам офицера Луганской Народной Республики, украинские военные стреляли из миномётов калибром 120 миллиметров, запрещённых Минскими соглашениями.
Украинские военные. Фото © ТАСС / AP
Украинские силовики дважды с начала суток обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"[ВСУ] грубо нарушили режим прекращения огня, используя тяжёлое вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено", — сказал офицер представительства ЛНР в беседе с РИА "Новости".
По его словам, украинские военные открыли огонь по подконтрольным ЛНР сёлам Пришиб и Желобок из миномётов калибром 120 миллиметров, запрещённых Минскими соглашениями.
Утром 17 февраля в ЛНР заявили о сильном обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Отмечалось, что почти за два часа подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли районы девяти населённых пунктов, выпустив порядка 160 боеприпасов. Позже подполковник милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил ВСУ в обстреле детского сада в Луганске.
В ДНР ситуация также неспокойная. Утром в четверг военным республики пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Ранение получила одна из местных жительниц. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих. Представители Донецка в СЦКК призвали Киев вернуться к перемирию.