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18 февраля, 01:59

СЦКК: ВС Украины за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию ЛНР

Силовики стреляли из крупнокалиберных миномётов, артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра и противотанковых управляемых ракет (ПТУР), уточнили в Луганске.

<p>Последствия обстрела села в ЛНР украинскими военными. Фото © ТАСС / Александр Река</p>

Последствия обстрела села в ЛНР украинскими военными. Фото © ТАСС / Александр Река

Украинские силовики 29 раз за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня", — цитирует офицера ЛНР РИА "Новости".

Представительство ЛНР в СЦКК: ВС Украины продолжают обстрелы территории республики

Представительство ЛНР в СЦКК: ВС Украины продолжают обстрелы территории республики

Он уточнил, что украинские силовики стреляли из крупнокалиберных миномётов, артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). В результате обстрела было повреждено четыре многоквартирных дома в подконтрольном республике селе Николаевка и помещение маслоцеха.

Ранее Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник. ВСУ использовали квадрокоптер для корректировки огня артиллерии в районе посёлка Донецкий.

В ДНР призвали Украину вернуться к перемирию

В ДНР призвали Украину вернуться к перемирию

Утром 17 февраля в ЛНР заявили о сильном обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Отмечалось, что почти за два часа подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли районы девяти населённых пунктов, выпустив порядка 160 боеприпасов. Позже подполковник милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил ВСУ в обстреле детского сада в Луганске.

В ДНР ситуация также неспокойная. Утром в четверг военным республики пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Ранение получила одна из местных жительниц. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих. Представители Донецка в СЦКК призвали Киев вернуться к перемирию.

Никита Никонов

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