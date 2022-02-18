СЦКК: ВС Украины за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию ЛНР
Силовики стреляли из крупнокалиберных миномётов, артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра и противотанковых управляемых ракет (ПТУР), уточнили в Луганске.
Последствия обстрела села в ЛНР украинскими военными. Фото © ТАСС / Александр Река
Украинские силовики 29 раз за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня", — цитирует офицера ЛНР РИА "Новости".
Он уточнил, что украинские силовики стреляли из крупнокалиберных миномётов, артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). В результате обстрела было повреждено четыре многоквартирных дома в подконтрольном республике селе Николаевка и помещение маслоцеха.
Ранее Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник. ВСУ использовали квадрокоптер для корректировки огня артиллерии в районе посёлка Донецкий.
Утром 17 февраля в ЛНР заявили о сильном обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Отмечалось, что почти за два часа подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли районы девяти населённых пунктов, выпустив порядка 160 боеприпасов. Позже подполковник милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил ВСУ в обстреле детского сада в Луганске.
В ДНР ситуация также неспокойная. Утром в четверг военным республики пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Ранение получила одна из местных жительниц. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих. Представители Донецка в СЦКК призвали Киев вернуться к перемирию.