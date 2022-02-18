СЦКК: ВС Украины за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики 29 раз за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня", — цитирует офицера ЛНР РИА "Новости".

Он уточнил, что украинские силовики стреляли из крупнокалиберных миномётов, артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). В результате обстрела было повреждено четыре многоквартирных дома в подконтрольном республике селе Николаевка и помещение маслоцеха.

Ранее Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник. ВСУ использовали квадрокоптер для корректировки огня артиллерии в районе посёлка Донецкий.