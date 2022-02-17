В ДНР призвали Украину вернуться к перемирию

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) призвало командование украинских силовиков вернуться к режиму перемирия, а международных наблюдателей — усилить мониторинг в Донбассе.

Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов отметил, что они продолжают отслеживать и оперативно перепроверять всю поступающую информацию, а также предпринимают усилия в рамках координационного механизма для установления устойчивой тишины. Однако на данный момент обстановка на линии соприкосновения остаётся напряжённой. Украинские силовики вынуждают подразделения ДНР открывать ответный огонь.