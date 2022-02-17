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17 февраля, 18:44

В ДНР призвали Украину вернуться к перемирию

В представительстве республики в СЦКК отметили, что обстановка на линии соприкосновения остаётся напряжённой. Украинские силовики вынуждают подразделения ДНР открывать ответный огонь.

<p>Фото © ТАСС / AP / Vadim Ghirda</p>

Фото © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) призвало командование украинских силовиков вернуться к режиму перемирия, а международных наблюдателей — усилить мониторинг в Донбассе.

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Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов отметил, что они продолжают отслеживать и оперативно перепроверять всю поступающую информацию, а также предпринимают усилия в рамках координационного механизма для установления устойчивой тишины. Однако на данный момент обстановка на линии соприкосновения остаётся напряжённой. Украинские силовики вынуждают подразделения ДНР открывать ответный огонь.

"Призываем руководство вооружённых формирований Украины незамедлительно вернуться к устойчивому режиму тишины, а международные наблюдательные миссии — усилить свой мониторинг и оперативность информирования общественности о ситуации на линии соприкосновения", — заявил Якубов журналистам.

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Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе. При этом ополченцы заявили, что Вооружённые силы Украины нарушили режим прекращения огня несколько раз за день, в связи с чем Народной милиции ДНР пришлось открыть ответный огонь.

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