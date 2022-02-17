Жительница ДНР ранена в результате обстрела украинской армии
Ранее ополченцы сообщили, что ВСУ выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе.
Фото © Facebook / Міністерство оборони України
Жительница Донецкой Народной Республики (ДНР) получила ранения в результате обстрела окраин Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
"По предварительной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ ранение получила мирная жительница населённого пункта Старомихайловка", — говорится в заявлении в телеграм-канале представительства.
Подробные обстоятельства ранения женщины уточняются.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе. При этом ополченцы заявили, что Вооружённые силы Украины нарушили режим прекращения огня несколько раз за день, в связи с чем Народной милиции ДНР пришлось открыть ответный огонь.