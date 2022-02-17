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17 февраля, 17:07

Жительница ДНР ранена в результате обстрела украинской армии

Ранее ополченцы сообщили, что ВСУ выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Міністерство оборони України</a></p>

Фото © Facebook / Міністерство оборони України

Жительница Донецкой Народной Республики (ДНР) получила ранения в результате обстрела окраин Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"По предварительной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ ранение получила мирная жительница населённого пункта Старомихайловка", — говорится в заявлении в телеграм-канале представительства.

Подробные обстоятельства ранения женщины уточняются.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе. При этом ополченцы заявили, что Вооружённые силы Украины нарушили режим прекращения огня несколько раз за день, в связи с чем Народной милиции ДНР пришлось открыть ответный огонь.

Алёна Темирчиева

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