Жительница ДНР ранена в результате обстрела украинской армии

Жительница Донецкой Народной Республики (ДНР) получила ранения в результате обстрела окраин Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.